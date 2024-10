Ilgiorno.it - Buio e paura all'hub degli autobus della fermata Assago-Forum

(Di domenica 27 ottobre 2024)(Milano), 27 ottobre 2024 - All'hubper un guasto elettrico. Da giorni quando cala la notte il parcheggio Atm di, snodo dei pendolari del sud Milano ha tutti i lampioni spenti. Un incubo attraversare la zona, dallametroal capolinea. "Poi dicono che non c'è sicurezza. Qui è perfetto per aggressioni e violenze: una vergogna”, le parole di una ragazzina di 16 anni costretta a camminare con la luce del telefonino accesa. A rendere ancor più difficile la situazione anche la pioggia che nasconde le buche rischiando di far cadere i pendolari costretti a girare fra le auto in sosta senza vedere dove mettono i piedi. Il comune ha allertato il gestore del servizio: stanno intervenendo per ripristinare il guasto