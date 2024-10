Ilgiorno.it - Brucia un mobile dell'appartamento, paura a Castiraga Vidardo

(Di domenica 27 ottobre 2024)(Lodi), 27 ottobre 2024 – Fumo da un'abitazione, i vigili del fuoco accorrono ma è solo un incendio minore. Nella prima serata del 26 ottobre 2024 due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Sant'Angelo Lodigiano sono intervenute con una autopompa serbatoio e una autoscala nel Comune di, in via Giulio Natta. La chiamata è arrivata da alcuni residenti per un incendio. La casa in questione è ubicata al piano terra di una villetta e dalle finestre usciva fumo. All'arrivo dei pompieri, con l'imin quel momento deserto, è stato constatato che la combustione, scoppiata per cause in fase di accertamento, si era per fortuna estinta autonomamente e aveva interessato un' arredamento.