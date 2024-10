Inter-news.it - Boban: «Inter tanto superiore alla Juventus. Ha creato di più!»

(Di domenica 27 ottobre 2024) Zvonimirsi distingue dagli altri su Sky Sport ed è impressionato dforza dell’. Le sue parole su Sky Sport dopo il pari con lasono una sorpresa. SORPRESA – 8 gol, tanti errori difensivi ma immensa qualità in fase offensiva. Zvonimircommenta e sorprende per il suo parere: «Spettacolo in, bellissimo, ma molto strana una partita di questo tipo. Lache subisce 4 gol sorprende, non ci avevamo capito nulla prima. L’ha dimostrato di essere, soprattutto nel secondo tempo. Ogni volta che si avvicinava in porta sfiorava il gol, poi con l’ingresso di Yildiz è cambiata la partita. Non mi sono spiegato la scelta di Danilo, molto meglio Gatti. Obiettivamente l’ha dimostrato di essere una squadra, ha avuto tantissime più occasioni.