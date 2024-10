Bimba di 10 mesi muore per cause naturali nel Napoletano. Ma sarà disposta comunque l'autopsia (Di domenica 27 ottobre 2024) Una Bimba di 10 mesi è morta per cause naturali, secondo quanto riferisce la Polizia. E’ stato comunque disposta l’autopsia per fare completa chiarezza sulle cause del decesso . In mattinata agenti del locale commissariato di polizia sono intervenuti nell’isolato 1 del rione Salicelle ad Afragola. Qui gli operatori del 118 avevano constatato il decesso della piccola. La salma è stata trasportata Feedpress.me - Bimba di 10 mesi muore per cause naturali nel Napoletano. Ma sarà disposta comunque l'autopsia Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 27 ottobre 2024) Unadi 10è morta per, secondo quanto riferisce la Polizia. E’ statol’per fare completa chiarezza sulledel decesso . In mattinata agenti del locale commissariato di polizia sono intervenuti nell’isolato 1 del rione Salicelle ad Afragola. Qui gli operatori del 118 avevano constatato il decesso della piccola. La salma è stata trasportata

