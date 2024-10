Movieplayer.it - Beautiful, anticipazioni del 28 ottobre: Taylor teme che Ridge scelga Brooke e si confida con Steffy

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:45 circa su Canale 5: la saga dei Forrester viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio. Scopriamo insieme ledella puntata diin onda lunedì 28alle 13:45:non vuole ripetere gli errori del passato. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel giugno del 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.di, II viaggio a Roma è un'opportunità per ricostruire il legame familiare La conclusione del feroce litigio tralasciacon un forte senso di