Brindisireport.it - Basket, B interregionale: Monopoli stoppa l'imbattibilità della Dinamo Brindisi

Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)- La sesta giornata di campionato porta la prima battuta d’arresto per la, che in un PalaZumbo sold out, davanti a un pubblico partecipe e caloroso, cade contro il Manellicon il punteggio di 58-79. Gli ospiti, tra le squadre più attrezzate e candidate