Bagnaia duello mondiale con Martin | ecco cosa serve per vincere il titolo in MotoGp

(Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – A due gare dalla fine la lotta per ildi2024 è sempre più viva. La vittoria di Pin Thailandia ha permesso al pilota azzurro di accorciare il suo distacco da Jorge, primo in classifica a quota 453 punti e ora distante 17 punti. Un margine non ampio, ma che comunque lo spagnolo potrà gestire negli ultimi due appuntamenti della stagione, in programma il prossimo 3 novembre a Sepang, in Malesia, e il 17 a Valencia.sogna di festeggiare ilin Spagna, a casa sua, proprio dove gli era sfuggito lo scorso anno, quando una caduta ha spento ogni speranza di recuperare, che ha celebrato poi il suo secondoconsecutivo. Per il tris Pdovrà non solo puntare al massimo risultato possibile, ma guardare anche ai risultati dell’avversario.