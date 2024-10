Avellino-Messina oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per l’undicesima giornata del girone C di/2025. I lupi irpini stanno vivendo un gran periodo di forma dopo un inizio da incubo, con quattro vittorie consecutive che li hanno lanciati all’ottavo posto della classifica, nel pieno della bagarre a sole due lunghezze dal secondo posto. Ai siciliani la vittoria manca da inizio settembre, con tre pareggi in fila che li hanno fatti scivolare in zona play-out.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 27 ottobre alle ore 15.00, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 254 e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.