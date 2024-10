Sport.quotidiano.net - Arriva il Coriano, Sant’Agostino rimettiti in moto

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di domenica 27 ottobre 2024) Scarponi e Dantraccoli hanno consentito al Tropicaldi espugnare Faenza nel turno precedente, mostrando fin dai primi minuti le sue qualità: formazione solida, gioco essenziale e pressing costante a mettere in difficoltà l’avversario. Come avevano sperimentato anche i ramarri poche settimane prima, vincendo con un po’ di patema in casa contro i ravennati. Flop interno per la truppa di Bolognesi invece nel turno precedente, una sconfitta di misura ad opera della matricola terribile Osteria Grande. Ecco perché la gara interna con il Tropicalrappresenta una prova di maturità per i ramarri. Capitano Enrico Iazzetta (nella foto) chiama a raccolta i compagni: "I riminesi hanno due punti in più di noi, possiamo scavalcarli in classifica approfittando dello scontro diretto.