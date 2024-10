Today.it - Amici, anticipazioni oggi 27 ottobre: Amadeus giudice, Alessandra Amoroso ospite, sfide e classifiche

(Di domenica 27 ottobre 2024) Una nuova settimana volge al termine e, per i fan di, questo vuol dire solo una cosa: una nuova puntata del talent show più amata della tv italiana. Ormai la classe si è definita, tra new entry ed eliminazioni e anche i caratteri degli allievi stanno emergendo in modo deciso.Antipatie