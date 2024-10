Lopinionista.it - Alessandra Amoroso lancia ‘Si mette male’, scritto con Tananai, e celebra 15 anni di carriera nei palasport

Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) (ANSA) – ROMA, 27 OTT – Qualcosa che sta per succedere e che non vale la pena provare ad evitare. Racconta questo “Simale”, il nuovo brano (firmato anche da) con cuitorna in radio venerdì 1 novembre, dopo il successo di “Mezzo rotto” feat. Bigmama. Il brano (Epic/Sony Music),e prodotto dae Simonetta, insieme a Alessandro Raina ed Enrico Wolfgang Cavion, con i qualiha lavorato in studio per trasferire all’interno delle sonorità del brano anche il suo immaginario artistico e musicale, è un midtempo accattivante che sul filo del “detto non detto” dà vita a un’atmosfera perfetta per ballare tutta la notte e lasciarsi andare, perché tanto si sa che, anche se ci si prova, in un modo o nell’altro, alla fine”simale”.