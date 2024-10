Milanotoday.it - Alesi e una splendida rovesciata di Zeroli regalano i tre punti al Milan Futuro contro il Perugia (VIDEO)

Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Finalmente un weekend di festa per i ragazzi del, che in uno dei momenti più difficili è riuscito a mettere in campoiluna prestazione convincente che gli ha regalato i tre.I rossoneri, nonostante l’assenza di bomber Francesco Camarda, aggregato alla prima