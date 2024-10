Accoltellato dalla figlia con problemi mentali: 67enne muore dopo un mese in ospedale (Di domenica 27 ottobre 2024) Guido Porcelli, 67 anni, è morto dopo un mese e cinque operazioni chirurgiche per tentare di salvargli la vita. La figlia, una 38enne con problemi psichiatrici, è fuggita due settimane fa dall'ospedale e non è stata più ritrovata. Fanpage.it - Accoltellato dalla figlia con problemi mentali: 67enne muore dopo un mese in ospedale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Guido Porcelli, 67 anni, è mortoune cinque operazioni chirurgiche per tentare di salvargli la vita. La, una 38enne conpsichiatrici, è fuggita due settimane fa dall'e non è stata più ritrovata.

