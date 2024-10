Frosinonetoday.it - Accoltella il compagno al collo: arrestata una donna

Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)ilaldurante una lite:una. Il fatto a Ferentino, in via Morosini, nella serata di sabato 26 ottobre. Intervenuti sul posto i carabinieri di Anagni e gli operatori del 118 che hanno trasportato l'uomo presso l'ospedale Spaziani di Frosinone per le cure