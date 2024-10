Yildiz spaventa la Juventus prima dell’Inter: “Non lo posso prevedere” (Di sabato 26 ottobre 2024) Thiago Motta punta sul riscatto di Yildiz nel Derby d’Italia di domani pomeriggio a San Siro contro i campioni d’Italia dell’Inter La Juventus e Kenan Yildiz puntano al riscatto nel ‘Clasico’ italiano contro la rivale Inter. I bianconeri vogliono subito cancellare il tonfo contro lo Stoccarda in Champions League e domani sfideranno i campioni d’Italia di Inzaghi a San Siro. Kenan Yildiz (LaPresse) – Calciomercato.itThiago Motta punterà sul suo gioiello, che sta attraversato un periodo poco brillante: “Nel calcio capitano questi momenti, noi lavoriamo duramente per uscire da questo periodo e io faccio del mio meglio per fare gol e offrire di più alla squadra. Dobbiamo essere perseveranti per tornare a fare buone prestazioni – le parole di Yildiz alla ‘Gazzetta dello Sport’ – L’Inter è una buona squadra e batterla ci darebbe tanta energia positiva. Calciomercato.it - Yildiz spaventa la Juventus prima dell’Inter: “Non lo posso prevedere” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Thiago Motta punta sul riscatto dinel Derby d’Italia di domani pomeriggio a San Siro contro i campioni d’ItaliaLae Kenanpuntano al riscatto nel ‘Clasico’ italiano contro la rivale Inter. I bianconeri vogliono subito cancellare il tonfo contro lo Stoccarda in Champions League e domani sfideranno i campioni d’Italia di Inzaghi a San Siro. Kenan(LaPresse) – Calciomercato.itThiago Motta punterà sul suo gioiello, che sta attraversato un periodo poco brillante: “Nel calcio capitano questi momenti, noi lavoriamo duramente per uscire da questo periodo e io faccio del mio meglio per fare gol e offrire di più alla squadra. Dobbiamo essere perseveranti per tornare a fare buone prestazioni – le parole dialla ‘Gazzetta dello Sport’ – L’Inter è una buona squadra e batterla ci darebbe tanta energia positiva.

