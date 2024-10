Nerdpool.it - Wolverine – I costumi dei film classificati (compreso quello incredibilmente costoso)

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Con l’uscita di Deadpool ein home video e (si spera) vicino alla data di uscita in streaming, hanno iniziato a circolare sempre più dettagli su come è stato realizzato l’attesoil fatto che un piccolissimo (ma fantastico) costume da cameo è costato circa 100.000 dollari. Si tratta di una delle numerose e deliziose apparizioni in costume di Hugh Jackman nel, e ora sembra il momento perfetto per mettere insieme il confronto tra questi nuovie quelli deiprecedenti di. Ora, qualche nota prima di iniziare. C’è un’enfasi suiveri e propri, quindi anche se apprezziamo il fatto che Logan abbia avuto tipo 4 diversi look in canottiera bianca e jeans, non stiamo classificando ogni singolo look.