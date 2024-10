Vicenzatoday.it - Vicenza misteriosa: dove sono i luoghi da brividi

Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Di fronte al mistero la curiosità non ha confini né barriere, se non quelle che le persone si autoimpongono per paura di ciò che non si conosce. Ma il vicentino ha un passato fatto anche di leggende e storie misteriose, rese ancor più suggestive e di atmosfera daiincantevoli.Nei