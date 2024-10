Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2024 ore 15:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA LE USCITE APPIA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA IN VIA APPIA RALLENTAMENTI ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO SULLA STRADA STATALE APPIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA CASTELNO DIRZIONE LATINA IN VIA CASILINA TRFFICO RALLENTATO A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’NCROCIO CON VIA DI VERMICINO DIREZIONE FINOCCJHIO MENTRE IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE P9ONTE DI NONA Servizio fornito da Astral