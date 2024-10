Quotidiano.net - Vescovi Acerra e Nola, solidarietà a lavoratori Stellantis

(Di sabato 26 ottobre 2024) "Come cittadini e come cristiani non possiamo accettare una transizione contro il lavoro e con costi sociali enormi". Così idied(Napoli), monsignor Francesco Marino e monsignor Antonio Di Donna, hanno espresso piena vicinanza eaidie dell'intera filiera dell'automotive "per il momento drammatico che stanno vivendo, insieme alle loro famiglie a causa del record della cassa integrazione, della produzione al minimo storico, della mancanza di un piano industriale nazionale ed europeo, anche per una politica europea di elettrificazione confusa e mal gestita, che sta mettendo in ginocchio l'intera industria dell'auto europea". I due presuli hanno anche invitato le Istituzioni "a bloccare questa deriva pericolosa" e costruire il futuro dell'industria dell'auto.