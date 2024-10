Usa 2024, Trump contro Harris: "Israele attacca e lei è fuori a festeggiare" (Di sabato 26 ottobre 2024) Donald Trump, durante un comizio a Traverse City in Michigan, ha attaccato la sua rivale alle elezioni presidenziali Kamala Harris per aver partecipato a una festa con Beyoncé: "Sapete dov'è stasera? È fuori a festeggiare. Israele sta attaccando, c'è una guerra in corso e lei è fuori a festeggiare" ha detto il candidato repubblicano. La vicepresidente si trovava a Houston, in Texas, dove ha partecipato a un evento con Beyoncé sul divieto all'aborto nello Stato conservatore, emanato dopo che la Corte Suprema aveva annullato la sentenza Roe v. Wade che lo permetteva. Il Tycoon, che è salito sul palco con tre ore di ritardo a causa di un'intervista rilasciata all'inizio della giornata a Joe Rogan, ha promesso di mettere fine all'inflazione, di bloccare l'immigrazione e di aumentare i posti di lavoro nel settore manifatturiero. Liberoquotidiano.it - Usa 2024, Trump contro Harris: "Israele attacca e lei è fuori a festeggiare" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Donald, durante un comizio a Traverse City in Michigan, hato la sua rivale alle elezioni presidenziali Kamalaper aver partecipato a una festa con Beyoncé: "Sapete dov'è stasera? Èstando, c'è una guerra in corso e lei è" ha detto il candidato repubblicano. La vicepresidente si trovava a Houston, in Texas, dove ha partecipato a un evento con Beyoncé sul divieto all'aborto nello Stato conservatore, emanato dopo che la Corte Suprema aveva annullato la sentenza Roe v. Wade che lo permetteva. Il Tycoon, che è salito sul palco con tre ore di ritardo a causa di un'intervista rilasciata all'inizio della giornata a Joe Rogan, ha promesso di mettere fine all'inflazione, di bloccare l'immigrazione e di aumentare i posti di lavoro nel settore manifatturiero.

