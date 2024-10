Una via per Alda Merini a Roma, Gotor: "Concludo così il mio viaggio nella nuova toponomastica" (Di sabato 26 ottobre 2024) A Casal Boccone una strada dedicata alla poetessa Alda Merini. La targa è stata svelata venerdì 25 ottobre dal presidente del municipio III, Paolo Marchionne e dall’assessore alla Cultura, Miguel Gotor, che ha scelto proprio questa intitolazione come l'ultima del suo mandato.Marchionne Romatoday.it - Una via per Alda Merini a Roma, Gotor: "Concludo così il mio viaggio nella nuova toponomastica" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) A Casal Boccone una strada dedicata alla poetessa. La targa è stata svelata venerdì 25 ottobre dal presidente del municipio III, Paolo Marchionne e dall’assessore alla Cultura, Miguel, che ha scelto proprio questa intitolazione come l'ultima del suo mandato.Marchionne

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dal 1° al 25 novembre a Milano - un grande festa per celebrare la poetessa Alda Merini con artisti - amici - musicisti e performer - Sono già passati 15 anni dalla scomparsa di Alda Merini, ma la “Poetessa dei Navigli” è sempre un’icona anche per i giovani che la citano in continuazione in Rete, così come tantissimi sono i libri e gli spettacoli che la celebrano. Tra questi, dal ... (Iodonna.it)

Latina / “Un caffè con Alda Merini : l’inizio della storia” in scena al Teatro San Francesco - A quindici anni dalla sua scomparsa, lo spettacolo di Margherita Caravello Un caffè con Alda Merini: l’inizio della storia, in scena al Teatro San Francesco di Latina, domenica 3 novembre alle ore 18.00, rende omaggio ad Alda Merini raccontandola ... (Temporeale.info)

“Un caffè con Alda Merini” : l’inizio della storia al Cineteatro Boccaleone di Bergamo - Bergamo. A quindici anni dalla sua scomparsa, lo spettacolo di Margherita Caravello Un caffè con Alda Merini: l’inizio della storia, in scena al Cineteatro Boccaleone di Bergamo, domenica 27 ottobre alle ore 18, rende omaggio ad Alda Merini ... (Bergamonews.it)

Dalle poesie di Alda Merini al figlio segreto di Mussolini : storie dal labirinto dei manicomi - “Mi resi conto di essere entrata in un labirinto dal quale avrei fatto fatica ad uscire”. Con queste parole la poetessa Alda Merini descrive il momento in cui ha compreso di essere stata internata in un ospedale psichiatrico: il Paolo Pini di ... (Today.it)