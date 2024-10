Palermotoday.it - Una rassegna per promuovere le tradizioni del Capo: spettacoli, degustazioni e laboratori nel mercato storico

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dalla Fanfara dei Bersaglieri aidi pupi di zucchero passando per la realizzazione del cannolo più lungo del mondo e i concerti all’interno delle chiese. Si prepara a essere una grande festa variegata quella in programma aldele in piazza Verdi, dal 30 ottobre al