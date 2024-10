Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 26-10-2024 ore 17:10

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno essere in apertura di giornale Pizzale attacca l’iran e la rappresaglia al massiccio attacco con missili balistici del primo ottobre e disfatta mesi di continui attacchi del regime iraniano contro lo stato d’Israele Sono in corso bombardamenti mirati sulle TV militari da parte delle forze di difesa israeliane questo è l’annuncio ufficiale della IDF sulle operazioni in corso stanotte due le ondate di attacchi lanciati da esplosioni si sono verificati a terra nella batteria interna della capitale all’aeroporto internazionale in Stati Uniti specificato di non essere coinvolti nei Raid hanno dichiarato che gli attacchi di Israele contro l’iran sono autodifesa situazione di Joe biden avvertita in anticipo secondo quanto riferito una funzionare americana a New York ...