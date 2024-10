UeD prima cicogna in arrivo per un ex Cavaliere | annunciato il sesso del bebè

Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Un ex volto molto noto del Trono Over di Uomini e Donne si sta preparando a diventare papà per lavolta. Si tratta di Mauro Donà, che anni fa ha preso parte a UeD e ora è in attesa della. PAPÀ PER LAVOLTA – Sono trascorsi diversi anni da quando Mauro L'articolo UeD,inper un exildel