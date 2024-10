Lapresse.it - Ucraina, attacco russo nella notte a Dnipro: almeno tre morti

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tre persone sono rimaste uccise in unmissilistico effettuato dalle forze militari russe sulla cittàdila scorsa. Diciannove le persone rimaste ferite, tra cui quattro bambini. Lo riporta Ukrainska Pravda citando Serhii Lysak, capo dell’amministrazione militare dell’oblast di. “missilistico su. Edifici residenziali sono stati danneggiati. C’è stato un incendio. Verifiche in corso. Vi preghiamo di rimanere nei rifugi fino a quando non verrà dato il via libera. Prendetevi cura di voi stessi”, si legge. IN AGGIORNAMENTO