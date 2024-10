Uccisa a coltellate a Costa Volpino in provincia di Bergamo, 18enne morta in casa: indagini tra i conoscenti (Di sabato 26 ottobre 2024) Una ragazza di 18 anni è morta nella sua abitazione dopo essere stata colpita da diverse coltellate, a Costa Volpino, in provincia di Bergamo Notizie.virgilio.it - Uccisa a coltellate a Costa Volpino in provincia di Bergamo, 18enne morta in casa: indagini tra i conoscenti Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Una ragazza di 18 anni ènella sua abitazione dopo essere stata colpita da diverse, a, indi

Costa Volpino (Bergamo) - ragazza di 19 anni uccisa a coltellate in casa - Una ragazza di 19 anni è stata uccisa a coltellate a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre. Il fatto si è consumato nella casa dove la giovane studentessa abitava insieme alla madre, che però non ... (Open.online)

