Agi.it - Uccide l'amante della moglie, arrestato un 78enne nel milanese

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) AGI - Un uomo di 78 anni è statonella notte dai carabinieri per l'omicidio del presuntoucciso con un colpo di pistola a Garbagnate, in provincia di Milano. Intorno alle 3, al termine di una violenta lite, il pensionato avrebbe sparato per quattro volte con una pistola Beretta cal. 22, regolarmente denunciata ma detenuta illegalmente, in direzione di un 45enne albanese. Dalle prime indagini dei carabiniericompagnia di Rho è emerso che il 45enne intratteneva una relazione extraconiugale con l'attualeconvivente del, una donna albanese 51enne, e che la lite fosse scaturita dall'aggressione subita da quest'ultima da parte del suo connazionale anche in presenza del figlio minore delle 51enne. L'arma del delitto è stata trovata e sequestrata.