Fanpage.it - Travolta da un cancello nel Cagliaritano, guardia giurata muore nella notte: Nicolò Meloni aveva 26 anni

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Un giovane di 26è morto dopo essere stato travolto e schiacciato da unscorrevole in un'azienda di Sestu (Cagliari) mentre prestava servizio come. La vittima dell'incidente si chiamavae lavorava per la ditta Pegaso Security. Residente a Pirri, il 26enne avrebbe compiuto glitra pochi giorni.