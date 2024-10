Traffico Roma del 26-10-2024 ore 18:30 (Di sabato 26 ottobre 2024) Luceverde Roma me trovati dalla redazione riaperta via Ostiense all’altezza di via del Porto Fluviale in direzione San Paolo 1 km di coda sulla diramazione di Roma sud c’è Traffico intenso tra Torrenova e il grande raccordo anulare file sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo meno Traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est e code su via del Foro Italico per un incidente tra via Nomentana e via Salaria in direzione Stadio Olimpico mentre i rallentamenti verso San Giovanni a via di Tor di Quinto in via della Moschea sono causati da un cantiere di lavori file sulla via Ponte provincia dente da pratica di mare e Castel Romano in direzione Latina la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-10-2024 ore 18:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione riaperta via Ostiense all’altezza di via del Porto Fluviale in direzione San Paolo 1 km di coda sulla diramazione disud c’èintenso tra Torrenova e il grande raccordo anulare file sul tratto Urbano della A24-teramo menointenso tra Portonaccio e la tangenziale est e code su via del Foro Italico per un incidente tra via Nomentana e via Salaria in direzione Stadio Olimpico mentre i rallentamenti verso San Giovanni a via di Tor di Quinto in via della Moschea sono causati da un cantiere di lavori file sulla via Ponte provincia dente da pratica di mare e Castelno in direzione Latina la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Traffico Roma del 26-10-2024 ore 17 : 30 - Luceverde Roma ben trovati dalla redazione chiusa a via Ostiense per un incidente avvenuto all’altezza di via del Porto Fluviale è in direzione San Paolo fine sul tratto Urbano della A24 roma-teramo traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 26-10-2024 ore 17 : 00 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità due le manifestazioni corso sulle strade della capitale 1 fino alle 19:30 partita da via della Vasca Navale in zona Ostiense e un’altra partita alle ore 16 da ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 26-10-2024 ore 16 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità in centro questo pomeriggio corteo da Piramide al Colosseo passando per viale Aventino Porta Capena e via ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 26-10-2024 ore 15 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità in centro questo pomeriggio corteo da Piramide al Colosseo passando per viale Aventino Porta Capena e via ... (Romadailynews.it)