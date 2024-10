Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-10-2024 ore 14:30

(Di sabato 26 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità in centro questo pomeriggio corteo da Piramide al Colosseo passando per viale Aventino Porta Capena e via di San Gregorio previste temporanee chiusure e modifiche per 20 linee di bus ancora in centro sempre oggi pomeriggio è in programma ulteriore manifestazione che prendo da piazza dell’esquilino giungerà i Fori Imperiali passando per via Cavour deviazioni per 10 linee bus tutti i dettagli e gli aggiornamenti sui due cortei di oggi pomeriggio in centro sono sulmobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità