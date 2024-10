Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-10-2024 ore 12:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità chiuse a te però ovviamente galleria Farnesina per lavori di potatura all’altezza della galleria Giovanni XXIII le manifestazioni nel pomeriggio 1 dalle 16 alle 19:30 con partenza da via della Vasca Navale in zona Ostiense chiedo un’altra alle 16 con partenza da piazza dell’esquilino fino a via dei Fori Imperiali chiusure e deviazioni al passaggio del corteo in corso fino a cessate esigenze una processione Dalla Chiesa dei Santissimi Giuliano Celso fino a Basilica di San Pietro deviazioni e rallentamenti delle linee della zona fino alle 3 novembre in occasione della commemorazione dei defunti attivate le linee cimiteriali raddoppiate le corse per i cimiteri capito Fino a tutto domenica per lavori all’infrastruttura alla circolazione dei treni sulla linea L6Cassino sospesa tra Ciampino e Colleferro ...