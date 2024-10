Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-10-2024 ore 09:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) LuceverdeBuongiornoancora scorrevole sul territorio della capitale per lavori di potatura dalle 7:30 a chiusura temporanea della galleria Farnesina all’altezza della galleria Giovanni XXIII fino a cessate esigenze ed alle 10:30 le vie una processione della chiesa di Santissimi Giuliano c’è il suo fino alla Basilica di San Pietro a possibili deviazioni aldalle 10:30 alle 12 invece manifestazione con corteo in zona San Basilio con partenza da via Nicola Maria Nicolai fino a via Diego Fabbri possibili disagi nell’area circostante due le manifestazioni invece nel pomeriggio una dalle 6 alle 19:30 con partenza da via della Vasca Navale in zona Ostiense fino a via Celio vibenna ed un’altra sempre dalle 16 con partenza da piazza dell’esquilino Kia via dei Fori Imperiali chiusure e deviazioni Hai ragione corteo per i dettagli di questa di altre notizie potete ...