Ternitoday.it - Terni, nuova esperienza per Samanta Togni protagonista a ‘Pechino Express’ insieme alla sorella Debora: “Fino al tetto del mondo”

Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Un viaggio entusiasmante e ricco di emozioni per i concorrenti del. Nelle scorse ore sono state annunciate le nove coppie che parteciperanno all’edizione del 2025, in onda su Sky ed in streaming su Now tv. Ai nastri di partenza la conduttrice televisiva e showgirl