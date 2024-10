Team Soudal Montemurlo. Una stagione positiva (Di sabato 26 ottobre 2024) Con il secondo posto dell’ex iridato colombiano Leonardo Paez alla Castro Legend Cup in Puglia, si è conclusa la stagione 2024 nel mountain bike del Team Soudal di Montemurlo. Una chiusura in grande stile prima della meritata sosta e del riposo dopo una stagione intensa con 28 giornate di gare. Per il maltempo in Puglia niente Marathon di 82 Km, ma un percorso di 60 Km all’interno del Parco Naturale Regionale Costa Otranto-Leuca e Bosco di Tricase che ha fatto la selezione al pari dei problemi gastrointestinali che hanno colpito anche Alessio Trabalza, Adelheid Morath e Sandra Mairhofer, costretti a disertare la gara. Il malanno ha colpito in maniera più lieve anche Dario Cherchi che ha concluso la gara in tredicesima posizione. Lanazione.it - Team Soudal Montemurlo. Una stagione positiva Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Con il secondo posto dell’ex iridato colombiano Leonardo Paez alla Castro Legend Cup in Puglia, si è conclusa la2024 nel mountain bike deldi. Una chiusura in grande stile prima della meritata sosta e del riposo dopo unaintensa con 28 giornate di gare. Per il maltempo in Puglia niente Marathon di 82 Km, ma un percorso di 60 Km all’interno del Parco Naturale Regionale Costa Otranto-Leuca e Bosco di Tricase che ha fatto la selezione al pari dei problemi gastrointestinali che hanno colpito anche Alessio Trabalza, Adelheid Morath e Sandra Mairhofer, costretti a disertare la gara. Il malanno ha colpito in maniera più lieve anche Dario Cherchi che ha concluso la gara in tredicesima posizione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Team Soudal protagonista alla Roc d’Azur - Due podi e sei Top 10 per il Team Soudal di Montemurlo in gare di alto livello come la 40ª edizione della Roc d’Azur, una Marathon di 102 Km ed in occasione di altri appuntamenti internazionali. Sandra Mairhofer per la prima volta al via della ... (Lanazione.it)

Team Soudal Montemurlo in vetta - Il due volte campione del mondo, il colombiano Leonardo Paez ancora grande protagonista sulle Dolomiti di Lienz: il biker del Team Soudal Montemurlo si è affermato per il quarto anno consecutivo in quella che viene definita la competizione a ... (Lanazione.it)

Team Soudal trionfa alla Kronplat King - Prestazione di assoluto livello per il Team Soudal di Montemurlo che ha conquistato due successi alla Kronplatz King Marathon, una delle gare di mountain bike più prestigiose svoltasi in provincia di Bolzano. Per la terza volta consecutiva ... (Lanazione.it)