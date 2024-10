Davidemaggio.it - Tale e Quale Show 2024: Kelly Joyce vince la sesta puntata

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Seconda vittoria aper. La cantante ha raggiunto il primo posto della classifica dellacon l’interpretazione di Grace Jones. Trionfo che si aggiunge a quello della terzadelnt, nellaè stata Diana Ross.: tutte le performance dellaè riuscita are grazie all’imitazione ‘’ di Grace Jones sulle note di I’ve Seen That Face Before. A tallonarla al secondo posto, con pochi punti di distanza, Feisal Bonciani nelle vesti di James Brown nell’intramontabile I Got You (I Feel Good). Terzo Posto per Giulia Penna, che ha eseguito No one di Alicia Keys.Verdiana si è fermata in quarta posizione con la ‘sua’ Christina Aguilera. Ottimo quinto posto per Roberto Ciufoli, credibile con Tu vuò fà l’americano di Renato Carosone.