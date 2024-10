Isaechia.it - Tale e Quale Show 14, sesta puntata: ecco chi ha vinto e con quale imitazione. Katia Ricciarelli telefona dopo per l’imitazione di Carmen Di Pietro

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ieri sera è andata in onda su Rai Uno ladi, il programma di punta del venerdì sera di Rai Uno, condotto da Carlo Conti e con la presenza in studio di Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello nelle vesti di giudici, pronti a commentare le performance dei concorrenti in gara. Ladelloha visto trionfare Kelly Joyce, già vincitrice della terza, che si è esibita portando sul palco un’di Grace Jones sulle note di I’ve seen that face before. Al secondo posto, invece, Feisal Bonciani, nei panni di James Brown in I got you (I feel good). Sul gradino più basso del podio troviamo Giulia Penna, che ha conla giuria con la suadi Alicia Keys.