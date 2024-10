Tabellone Atp Basilea 2024: risultati e accoppiamenti (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Tabellone del torneo Atp 500 di Basilea 2024: ecco risultati e accoppiamenti di questo appuntamento di fine stagione in Svizzera. Il russo Andrey Rublev guida il seeding, seguito dal norvegese Casper Ruud, anche lui in lotta per la qualificazione alle Atp Finals. Al via tanti altri giocatori di spicco, da Tsitsipas a Rune, passando per Shelton e Auger-Aliassime e anche due ex campioni Slam come Wawrinka e Cilic. L’unico italiano presente è invece Matteo Arnaldi. Di seguito il Tabellone completo. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Tabellone ATP Basilea 2024 FINALE (6) Shelton vs Mpetshi Perricard SEMIFINALI (6) Shelton b. (7) Fils 6-3 7-6(9) Mpetshi Perricard b. (4) Rune 7-6(6) 6-4 QUARTI DI FINALE (6) Shelton b. (1) Rublev 7-5 6-7(3) 6-4 (7) Fils b. (3) Tsitsipas 7-6(5) 6-3 (4) Rune b. (LL) Goffin 6-2 6-4 Mpetshi Perricard b. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ildel torneo Atp 500 di: eccodi questo appuntamento di fine stagione in Svizzera. Il russo Andrey Rublev guida il seeding, seguito dal norvegese Casper Ruud, anche lui in lotta per la qualificazione alle Atp Finals. Al via tanti altri giocatori di spicco, da Tsitsipas a Rune, passando per Shelton e Auger-Aliassime e anche due ex campioni Slam come Wawrinka e Cilic. L’unico italiano presente è invece Matteo Arnaldi. Di seguito ilcompleto. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIATPFINALE (6) Shelton vs Mpetshi Perricard SEMIFINALI (6) Shelton b. (7) Fils 6-3 7-6(9) Mpetshi Perricard b. (4) Rune 7-6(6) 6-4 QUARTI DI FINALE (6) Shelton b. (1) Rublev 7-5 6-7(3) 6-4 (7) Fils b. (3) Tsitsipas 7-6(5) 6-3 (4) Rune b. (LL) Goffin 6-2 6-4 Mpetshi Perricard b.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tabellone Atp Basilea 2024 : risultati e accoppiamenti - Il tabellone del torneo Atp 500 di Basilea 2024: ecco risultati e accoppiamenti di questo appuntamento di fine stagione in Svizzera. Il russo Andrey Rublev guida il seeding, seguito dal norvegese Casper Ruud, anche lui in lotta per la ... (Sportface.it)

Tabellone Atp Basilea 2024 : risultati e accoppiamenti - Il tabellone del torneo Atp 500 di Basilea 2024: ecco risultati e accoppiamenti di questo appuntamento di fine stagione in Svizzera. Il russo Andrey Rublev guida il seeding, seguito dal norvegese Casper Ruud, anche lui in lotta per la ... (Sportface.it)

Tabellone Atp Basilea 2024 : risultati e accoppiamenti - Il tabellone del torneo Atp 500 di Basilea 2024: ecco risultati e accoppiamenti di questo appuntamento di fine stagione in Svizzera. Il russo Andrey Rublev guida il seeding, seguito dal norvegese Casper Ruud, anche lui in lotta per la ... (Sportface.it)

Tabellone Atp Basilea 2024 : risultati e accoppiamenti - Il tabellone del torneo Atp 500 di Basilea 2024: ecco risultati e accoppiamenti di questo appuntamento di fine stagione in Svizzera. Il russo Andrey Rublev guida il seeding, seguito dal norvegese Casper Ruud, anche lui in lotta per la ... (Sportface.it)