Piperspettacoloitaliano.it - Storia di una famiglia perbene 2 replica in tv e in streaming: dove rivedere la seconda stagione

Leggi tutta la notizia su Piperspettacoloitaliano.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Guida per recuperare tutte le puntate della fiction di Canale 5, eccodi una2 inIl 10 ottobre 2024 debutta ladidi una2 su Canale 5. La serie tv diretta da Stefano Reali ritrova tra i protagonisti Giuseppe Zeno nei panni di Antonio e Simona Cavallari in quelli di Teresa. La fiction riprende i fatti della lotta tra la “” dei De Santis e quella rivale e criminale degli Straziota. Le riprese della serie sono state realizzate in Puglia tra Monopoli, Bari, Molfetta e Giovinazzo. Non puoi seguire gli episodi in diretta tv ? Ecco quando edi una2 in