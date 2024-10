Liberoquotidiano.it - Stanotte torna l'ora solare, alle 3 lancette indietro di un'ora

(Di sabato 26 ottobre 2024) Con l'ultimo fine settimana di ottobre,l'ora3, ledell'orologio dovranno essere spostate un'ora. Guadagneremo un'ora di sonno, ma farà buio prima. L'oraresterà in vigore fino all'ultimo weekend di marzo. E 350mila italiani chiedono lo stop al passaggio ora legale/ora, e hanno firmato l'apposita petizione online lanciata su Change.org. Lo affermano la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) e Consumerismo No Profit che hanno promosso una raccolta firme per chiedere al governo l'ora legale permanente. Da tempo in Europa, sono in molti a sostenere i benefici dell'adozione dell'ora legale durante tutto l'anno.