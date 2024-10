Sport in tv sabato 26 ottobre: programma e orari di tutti gli eventi (Di sabato 26 ottobre 2024) La giornata di oggi, sabato 26 ottobre, sarà ricchissima di eventi Sportivi. Gli eventi iniziano all’alba con le qualifiche della MotoGP (ore 05.50) in Thailandia. Alle 10.00 la Sprint Race. C’è la Formula 1 con la Ferrari che in Messico cerca un altro weekend di gloria a partire dalle qualifiche (23.00). Il tennis non si ferma con gli ATP 500 di Basilea e Vienna in preparazione al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Non giornata di Serie A con il Napoli che ospita il Lecce (15.00) e l’Atalanta in casa contro il Verona (20.45). In campo anche la Serie B con sei partite e tutti i campionati esteri (Ligue 1, Bundesliga, Premier League, LaLiga, Eredivisie). Quinta giornata di Serie A di basket con Virtus Bologna e Olimpia Milano chiamate a riscattare i ko in Eurolega nelle sfide con Cremona (19.00) e Napoli (20.30). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La giornata di oggi,26, sarà ricchissima diivi. Gliiniziano all’alba con le qualifiche della MotoGP (ore 05.50) in Thailandia. Alle 10.00 la Sprint Race. C’è la Formula 1 con la Ferrari che in Messico cerca un altro weekend di gloria a partire dalle qualifiche (23.00). Il tennis non si ferma con gli ATP 500 di Basilea e Vienna in preparazione al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Non giornata di Serie A con il Napoli che ospita il Lecce (15.00) e l’Atalanta in casa contro il Verona (20.45). In campo anche la Serie B con sei partite ei campionati esteri (Ligue 1, Bundesliga, Premier League, LaLiga, Eredivisie). Quinta giornata di Serie A di basket con Virtus Bologna e Olimpia Milano chiamate a riscattare i ko in Eurolega nelle sfide con Cremona (19.00) e Napoli (20.30).

