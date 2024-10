Sport in tv oggi (sabato 26 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di sabato 26 ottobre 2024) oggi sabato 26 ottobre ci aspetta una giornata ricca di Sport. Riflettori puntati sui motori: qualifiche e Sprint Race per il GP di Thailandia della MotoGP, qualifiche per il GP del Messico di F1. C’è grandissima attesa per l’inizio della Coppa del Mondo di sci alpino: si parte con il gigante femminile di Soelden. Le discipline invernali ci terranno compagnia anche con Skate Canada per il pattinaggio artistico e il World Tour di short track. Spazio alle semifinali dei tornei di tennis della settimana: Lorenzo Musetti sfiderà il britannico Jack Draper nel torneo ATP 500 di Vienna, mentre Lucia Bronzetti incrocerà la statunitense Caroline Dolehide al torneo WTA 250 di Guangzhou. Da seguire anche Italia-Danimarca per le qualificazioni agli Europei di football americano. Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 26 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024)26ci aspetta una giornata ricca di. Riflettori puntati sui motori: qualifiche e Sprint Race per il GP di Thailandia della MotoGP, qualifiche per il GP del Messico di F1. C’è grandissima attesa per l’inizio della Coppa del Mondo di sci alpino: si parte con il gigante femminile di Soelden. Le discipline invernali ci terranno compagnia anche con Skate Canada per il pattinaggio artistico e il World Tour di short track. Spazio alle semifinali dei tornei di tennis della settimana: Lorenzo Musetti sfiderà il britannico Jack Draper nel torneo ATP 500 di Vienna, mentre Lucia Bronzetti incrocerà la statunitense Caroline Dolehide al torneo WTA 250 di Guangzhou. Da seguire anche Italia-Danimarca per le qualificazioni agli Europei di football americano. Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN.

