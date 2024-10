Sondaggi politici: leggero calo per Fdi e Pd, sale gradimento Meloni (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nel consueto Sondaggio mensile di Ipsos, leggero decremento per i due principali partiti italiani. Fratelli d’Italia mostra una perdita di poco meno di un punto percentuale rispetto a ottobre (-0,7), collocandosi al 26,8%, mentre il Pd segnala un decremento di mezzo punto: 21,1% (-0,5). Per gli altri partiti +Europa segna una crescita dello L'articolo Sondaggi politici: leggero calo per Fdi e Pd, sale gradimento Meloni proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nel consuetoo mensile di Ipsos,decremento per i due principali partiti italiani. Fratelli d’Italia mostra una perdita di poco meno di un punto percentuale rispetto a ottobre (-0,7), collocandosi al 26,8%, mentre il Pd segnala un decremento di mezzo punto: 21,1% (-0,5). Per gli altri partiti +Europa segna una crescita dello L'articoloper Fdi e Pd,proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

