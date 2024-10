Ilrestodelcarlino.it - "Si lavora per la discarica. Ma per Aguzzi non va fatta"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Non si placano le polemiche sulla. "È chiaro che Macerata fa le sue scelte, ma si va verso l’eliminazione delle discariche. Un conto quelle che sono in funzione, ma attivarne una tra quattro anni non ha senso". Erano state queste le parole dell’assessore regionale dell’Ambiente Stefano. Affermazioni che sono finite nel mirino del comitato "Corridonia green No" guidato da Andrea Germondari (nella foto). "Cosa significhi questo allo stato attuale della procedura di analisi e scelta dellaprovinciale dell’Ata 3 non è dato sapere – sottolinea –. Sarebbe bello che adesso le istituzioni preposte facciano chiarezza". Proprio in questi mesi il team dell’Università di Ancona sta effettuando i sopralluoghi sulle 35 macroaree ancora in gioco per ospitare il nuovo impianto di smaltimento rifiuti provinciale.