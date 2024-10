Sport.quotidiano.net - Serie B Interregionale. Use, gara ostica a La Spezia. Abc, dovrà difendere il Pala Betti dalla Mens Sana Siena

(Di sabato 26 ottobre 2024) Entrambe in campo domani alle 18 le squadre dell’empolese-vadelsa impegnate nel campionato di. Partiamo dall’Use Computer Gross che sarà di scena a La, unica trasferta fuori regione di questa prima fase (arbitri Cirinei di Pisa e Pampaloni di Terranuova Bracciolini) contro una squadra affamata di punti dopo i due ko in volata rimediati nelle ultime gare. "È una trasferta. Troviamo una squadra che è reduce da due sconfitte al fotofinish, meno uno condopo due supplementari e meno due con Quarrata proprio all’ultimo secondo – spiega Davide Elmi, assistente di coach Valentino –. Siamo certi che troveremo una Lacon voglia di rivincita in un ambiente molto caldo, ma arriveremo là pronti ad affrontare qualsiasi tipo di ostacolo come è sempre stato in questo campionato".