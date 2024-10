Serie A, Napoli-Lecce 1-0: al Maradona decide un gol di Di Lorenzo (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Napoli allunga al primo posto in classifica. Nella nona giornata di Serie A gli azzurri battono, non senza qualche difficoltà, il Lecce per 1-0. Al Maradona decide il gol, al 73', di Giovanni Di Lorenzo, a cui era stata annullata una rete nel primo tempo. Con questi tre punti Conte sale a Serie A, Napoli-Lecce 1-0: al Maradona decide un gol di Di Lorenzo L'Identità. Lidentita.it - Serie A, Napoli-Lecce 1-0: al Maradona decide un gol di Di Lorenzo Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ilallunga al primo posto in classifica. Nella nona giornata diA gli azzurri battono, non senza qualche difficoltà, ilper 1-0. Alil gol, al 73', di Giovanni Di, a cui era stata annullata una rete nel primo tempo. Con questi tre punti Conte sale aA,1-0: alun gol di DiL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Biglietti Milan-Napoli : info - prezzi e fasi di vendita | Serie A News - Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili sui biglietti di Milan-Napoli, match della 10^ giornata del campionato di Serie A (Pianetamilan.it)

Serie A - Napoli-Lecce 1-0 : al Maradona decide un gol di Di Lorenzo - (Adnkronos) – Il Napoli allunga al primo posto in classifica. Nella nona giornata di Serie A gli azzurri battono, non senza qualche difficoltà, il Lecce per 1-0. Al Maradona decide il gol, al 73', di Giovanni Di Lorenzo, a cui era stato annullata ... (Webmagazine24.it)

Serie A - Napoli-Lecce 1-0 : al Maradona decide un gol di Di Lorenzo - (Adnkronos) – Il Napoli allunga al primo posto in classifica. Nella nona giornata di Serie A gli azzurri battono, non… L'articolo Serie A, Napoli-Lecce 1-0: al Maradona decide un gol di Di Lorenzo proviene da Quotidiano Rosso di Sera. (Rossodisera.eu)

Serie A - Napoli-Lecce 1-0 : al Maradona decide un gol di Di Lorenzo - Conte vola momentaneamente a +5 sull'Inter in testa alla classifica Il Napoli allunga al primo posto in classifica. Nella nona giornata di Serie A gli azzurri battono, non senza qualche difficoltà, il Lecce per 1-0. Al Maradona decide il gol, al ... (Sbircialanotizia.it)