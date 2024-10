Sbircialanotizia.it - Serie A, Napoli-Lecce 1-0: al Maradona decide un gol di Di Lorenzo

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Conte vola momentaneamente a +5 sull'Inter in testa alla classifica Ilallunga al primo posto in classifica. Nella nona giornata diA gli azzurri battono, non senza qualche difficoltà , ilper 1-0. Alil gol, al 73', di Giovanni Di, a cui era stata annullata una rete nel primo