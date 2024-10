Ilgiorno.it - Serie A, l’Olimpia Milano fa poker: ultima vittima il Napoli

(Di sabato 26 ottobre 2024)prova a dimenticare il ko in Europa contro Efes calando undi vittorie in campionato., ancora inchiodata sul fondo della classifica. Fioretti (Messina assente per otite acuta) recupera Nebo (nella foto), ma perde dopo poco meno di due minuti Shields per un problema all’inguine. Pesano i 20 punti di Brooks e i 13 di Mirotic. E ora testa all’Eurolega: martedì (ore 20.30) c’è la sfida chiave contro Baskonia.89–82 (20-13, 39-35, 66-61) R.S.