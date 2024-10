Serie A | Balotelli torna in Serie A! (Di sabato 26 ottobre 2024) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: Mario Balotelli regresa a la Serie A, máxima categoría del fútbol italiano. El delantero de 34 años volverá a jugar en la élite tras comprometerse con el Génova, conjunto que está ubicado a estas alturas de campeonato en la parte baja de la clasificación. Los ligurianos no han arrancado bien la temporada y apenas suman un triunfo en ocho encuentros disputados. Este domingo, 15.00 horas, visitan a la Lazio, ubicada en la zona tranquila de la tabla. El Génova visitará la capital aún sin SuperMario en sus filas. El díscolo atacante podría debutar en la jornada intersemanal, donde el jueves el ‘Grifone’ recibirá a la Fiorentina en el Luigi Ferraris. Justcalcio.com - Serie A | Balotelli torna in Serie A! Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: Marioregresa a laA, máxima categoría del fútbol italiano. El delantero de 34 años volverá a jugar en la élite tras comprometerse con el Génova, conjunto que está ubicado a estas alturas de campeonato en la parte baja de la clasificación. Los ligurianos no han arrancado bien la temporada y apenas suman un triunfo en ocho encuentros disputados. Este domingo, 15.00 horas, visitan a la Lazio, ubicada en la zona tranquila de la tabla. El Génova visitará la capital aún sin SuperMario en sus filas. El díscolo atacante podría debutar en la jornada intersemanal, donde el jueves el ‘Grifone’ recibirá a la Fiorentina en el Luigi Ferraris.

