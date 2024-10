Iodonna.it - «Se avessi fatto il botox non mi riconoscerei» dice Isabella Ferrari che in Parthenope di Paolo Sorrentino è un'ex attrice sfigurata dalla chirurgia plastica

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ci vuole coraggio e consapevolezza di sé per accettare di recitare con una maschera. Eppure, 60 anni, che indiè un’exrovinata da un chirurgo plastico, non l’ha vissuta come una sfida ma come una grande occasione di libertà e perfino di divertimento.