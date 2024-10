SciFederica Brignone trionfa a Soelden

Sci,Federica Brignone trionfa a Soelden (Di sabato 26 ottobre 2024) 14.22 Federica Brignone torna col botto.L'azzurra,seconda in CdM l'anno scorso,vince il gigante d'esordio a Soelden, suo 28° successo. Battuta Mikaela Shiffrin, in testa dopo la prima manche ma quinta complessiva a 1"21. Sul podio la neozelandese Robinson e l'austriaca Scheib, 14ma nella prima discesa. Brignone era terza dopo la prima manche E' andata peggio a Marta Bassino, che passa dalla quinta alla 13.ma piazza. Non si è presentata al cancelletto di partenza la detentrice della sfera di cristallo, la svizzera Lara Gut-Behrami Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 26 ottobre 2024) 14.22 Federicatorna col botto.L'azzurra,seconda in CdM l'anno scorso,vince il gigante d'esordio a, suo 28° successo. Battuta Mikaela Shiffrin, in testa dopo la prima manche ma quinta complessiva a 1"21. Sul podio la neozelandese Robinson e l'austriaca Scheib, 14ma nella prima discesa.era terza dopo la prima manche E' andata peggio a Marta Bassino, che passa dalla quinta alla 13.ma piazza. Non si è presentata al cancelletto di partenza la detentrice della sfera di cristallo, la svizzera Lara Gut-Behrami

Sci - Brignone vince gigante femminile a Soelden - Federica Brignone lascia subito il segno nel gigante femminile di Soelden che ha aperto la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurra, terza dopo la prima manche, ha trionfato con il tempo di 2’16?05, precedendo la neozelandese Alice ... (Lapresse.it)

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA : capolavoro trionfale di Federica Brignone! Shiffrin fuori dal podio! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 28 VITTORIE IN CARRIERA PER FEDERICA BRIGNONE! Questa donna è una leggenda che cammina! Clonatela! 13.58 VINCE BRIGNONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! Shiffrin quinta e fuori dal podio! 1.21 di ritardo! 13.58 ... (Oasport.it)

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA : si avvicina il momento di Bassino e Brignone - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.43 Bruttissima manche per la svedese Hector, ottava a 1.84. Tocca all’americana Paula Moltzan (-0.93). 13.43 Hector era partita con 0.79 di vantaggio, ma è già dietro di 0.15 al primo rilevamento! 13.42 ... (Oasport.it)

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA : alle 13.00 la seconda manche - Brignone e Bassino ci credono - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.38 Cos’è successo nella prima manche? La fuoriclasse statunitense ha dato il via alla sua annata con il pettorale numero 1 e ha subito piazzato il miglior tempo. La sensazione è che voglia subito ... (Oasport.it)